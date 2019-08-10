Katliam kurbanlarının yakınları da Hac’da

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılardan oluşan 200 mağdur kutsal topraklarda ağırlanıyor. 47 yaşındaki babası Muhammed Imran Khan'ı katliamda kaybeden 14 yaşındaki Amir Muhammed Khan, çok sevdiği babasını bu şekilde kaybetmenin onu şok ettiğini söyleyerek "Babam için hac yapıyorum ve ona dua ediyorum" dedi. Arkadaşı 16 yaşındaki Chouaib Milne ise saldırıda kaybettiği kardeşi Sayyad Milne için dua ettiğini söyledi. Farah Talal ise saldırıda kocası Atta Elayyan'ı kaybetti. Talal, kocasına kutsal topraklarda dua ederek borcunu ödemek istediğini dile getirdi. Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.