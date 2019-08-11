‘82 milyonun güvenliği için mücadele ediyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akar, şunları kaydetti:"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla gece-gündüz, yazkış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lefkoşe'deki Alevkayası Kışlası'ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'nda Komandolar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Kuvveti'nce müşterek gerçekleştirilen pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetledi ve dağcılık eğitimi faaliyetlerini izledi.Meclis Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı bayram mesajında "Bu Kurban Bayramı birbirimize, milletimize, devletimize ve geleceğimize güvenimizin tazelendiği, güçlendiği manevi iklimi de bize sunacaktır" ifadesini kullandı.