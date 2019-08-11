Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği mesajında şunları söyledi:* Bayramlarımızı, dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız. Hazreti İbrahim'den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelime-i şehadeti, namazı, zekâtı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah'tan diliyorum.* Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir.* Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbi'mizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da, yine bir ağustos günü başlattık. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz."* Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.* Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım.