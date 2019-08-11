Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

Ben özellikle hudutlarımızda sınır içi ve ötesinde terörle mücadelede görevi başında olan güvenlik görevlilerimizin bayramını tebrik ediyorum, sağlık personelimizin - 112 acil personelimizin ayrıca AFAD, Kızılay dahil tüm çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum.

TERÖRLE MÜCADELE İÇERİDE VE DIŞARIDA BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Türkiye güzel günlerden geçiyor, belki son 1 yıla baktığımızda ekonomik anlamdaki ve sonrasında yaşadığımız döneme baktığımızda hepsini geride bıraktığımız enflasyonun ve faizin düştüğü, ekonominin canlandığı bir yılda, terörle mücadelede içeride ve dışarıda başarıyla devam ettiği bir yıldayız.

TÜRKİYE YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN BAŞINDA

Biz şunu söylüyoruz, Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. Ben tekrar buradan milletimizin bayramını tebrik ediyorum.

Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesileyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili Fuat Oktay, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir"