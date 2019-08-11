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Kurtarılan gemiciler yurda dönüyor

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Kurtarılan gemiciler yurda dönüyor
Nijerya'da 13 Temmuz akşamı silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici dün Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi. İsimleri Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olarak açıklanan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gemicileri arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gemicilerin bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
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Kurtarılan gemiciler yurda dönüyor
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