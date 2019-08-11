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'ndan 'da 6 bin aileye kurban eti

Türk 'ı tarafından geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyük baş hayvan kesilerek 6 bin ihtiyaç sahibi Türk, Boşnak, Arnavut aile dağıtıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 00:17
Türk Kızılayı'ndan Kosova'da 6 bin aileye kurban eti

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği iş birliğindeki organizasyonla ihtiyaç sahibi ailelere kurban paketleri dağıtıldı.

İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj, AA muhabirine, İşkodra'nın yanı sıra kurban paketi dağıtımının başkent Tiran'da, Kavalye, Berat, Gramsh, Puka, Lushnja ve Koplik şehirlerinde de gerçekleşeceğini söyledi.

Bu yıl diğer kurumların yanı sıra Türk Kızılay ile de kurban eti dağıtımı yaptıklarını dile getiren Seferaj, "Bu yıl da burada İşkodra'da bu çok önemli projeyi gerçekleştirmek üzere toplandık." dedi.

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde 150 büyükbaş hayvan kesimiyle yaklaşık 7 bin 500 paket et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

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Türk Kızılayı'ndan Kosova'da 6 bin aileye kurban eti
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