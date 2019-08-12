Bayram tatilinin ilk üç gününde 27 can kaybı

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı tatilinin başladığı cuma mesai bitiminden dün akşam saatlerine kadar meydane gelen trafik kazalarında toplam 27 vatandaş hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda yaralananların sayısı ise 151.Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte memleketi Niğde'ye giden Mehmet Ali Bostan yönetimindeki hafif ticari aracın sağ ön lastiği Aksaray'da Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında patladı. Kontrolden çıkarak takla atan araç, şarampole devrildi. Kazada, Selma Bostan (32) ile 4 aylık bebeği Ebubekir Arif öldü, sürücü Bostan (35) ile Elvaniye (15) ve Kerim Asaf (9) yaralandı. Diyarbakır'da bayram ziyareti için Kocaköy ilçesinden Diyarbakır'a yola çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Halim T. ölürken 4 kişi de ağır yaralandı. Niğde'nin Ulukışla ilçesi Alihoca köyünde Abdurahman Açık (47) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Açık ve Serap Açık (45) öldü.Adıyaman'nın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ahmet Kızıgınyürek (62) hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Sakat hayatını kaybetti, Mehmet G. ise yaralandı. Gaziantep'te Mehmet Gümüşler idaresindeki otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı. Ağır yaralanan Gümüşler ile otomobilde bulunan Furkan Aslan kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Efrail Arol yönetimindeki otomobil, iddiaya göre arızalanarak duran Aygün Mutlu'ya ait traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne Derya Arol (34) ile oğlu Efekan Arol (14) hayatını kaybederken, baba Efrail Arol ve ailenin diğer oğlu Kadir Arol ise yaralandı.