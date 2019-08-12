Bayramiç Belediyesi’nde su zehirlenmesi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 15:00 sıralarında polikliniklere ve acil servise mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile çok sayıda kişi başvurdu. Bu başvurular ardından Bayramiç Devlet Hastanesi İlçe ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne olağan dışı bir durum olduğu yönünde bilgi verdi.

KLOR YETERSİZLİĞİ

Edinilen bilgiye göre ekipler, sokak çeşmesinden su numunesi aldı. Numunede yapılan incelemelerde suda klor olmadığı, klor yetersizliği tespit edildiğinden gece saatlerinde su şebekesi kesildi. Cuma günü hastaneye başvuru sayısı 194'e ulaşırken o gün tüm sulara klorlanma yapıldı.

KOLİBASİL ÜREDİ

Klorlama işlemi ardından şebekeye tekrar su verilmeye başlandığı öğrenildi. 10 Ağustos günü aynı şikayetlerden 125 kişinin daha hastaneye başvurduğu belirlendi. Gece saat 23:00 civarında 5 su numunesinin daha alındığı, kolibasil ürediğinin tespit edildiği öğrenildi. O saatten itibaren hastaların tedavilerine antibiyotik eklendiği bilgisi alındı.

KÖYLERDEN GELİŞLER ARTTI

Dün ise yeniden aynı şikayetle başvuranların sayısının 147 olduğu öğrenildi. Bugün itibariyle ise sayıda 50 kişilik daha bir artış meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bugünkü başvurularda köylerden gelişlerin arttığı, bu durumun sebebinin ise köylere taşınan tatlı sular olabileceği öğrenildi.