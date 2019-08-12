Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir." açıklamasında bulundu.