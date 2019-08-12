Sizler şehadete yürüyüş makamındasınız

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 11 aylıkken annesiyle birlikte şehit edilen Bedirhan bebeğin isminin verildiği Şehit M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'nun üs bölgesinde telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan askerlere şöyle hitap etti: Değerli kardeşlerim, yüksek komuta kademesi, gerekse de er, erbaş bütün sevgili gençler, şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerin Kurban Bayramı'nı bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabb'im bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramlarının zaten manası, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ile oğlu İsmail aleyhissalatu vesselam arasındaki evlat baba ilişkisinin en güzel bir ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri o duygular içerisinde ben de selamlıyorum. Ve bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum. Sağ olun, var olun.Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı.