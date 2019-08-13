PKK’lı hainlerin bayram planı bozuldu

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'ninYüksekova İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Van'da ise, PKK sığınaklarında silah, mühimmat, bomba ve patlayıcılar bulundu. Hakkari kırsalında yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin bayram günü saldırı yapmaya hazırlandığı belirlendi. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonlarda, dün akşam Hakkari Yüksekova kırsalında, 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ederken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri operasyon alanını genişletti. Dağlıca bölgesine kaçan 2 PKK'lı teröristten 2'si daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilin teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 100 adet Piyade Tüfeği fişeği, 3 adet el bombası, 1 AK-47 Piyade Tüfeği, 2 şemsiye, 1 el dürbünü, 1 not defteri ve 1 SD kart ele geçirildi.Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK0'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve depolarda; silah, mühimmat, el bombaları, el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri bulundu. 'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şip'i' operasyonunda bulunan sığınaklarda, bir Glock tabanca, şarjör ve 14 fişek, Şarjör ve 12 fişeği ile birlikte bir tabanca, bir büyük telsiz, bir el telsizi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.