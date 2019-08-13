Yine ciğerlerimiz de yandı yüreğimiz de

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Marmara Adası ve Dursunbey ilçeleri ile İstanbul Burgazada'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkisinde ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında fıstık çamı ağaçları zarar gördü, hayvanlar telef oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması sonucu 2 ev yandı, jandarma lojmanları zarar gördü, yaklaşık 60 ev de tahliye edildi. Söndürme çalışmalarında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Havadan ve karadan müdahaleyle akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın birkaç saat sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ve Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın yangına çok sayıda ekip ve vatandaşlar müdahale etti. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangının saat 23.00 sıralarında tamamen kontrol altında alındığını duyurdu. Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Alaçam Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan ve 5 saatte kontrol altına alınabilen yangında da 20-25 hektarlık alanda zarar oluştu. İstanbul Burgazada'da çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yaklaşık 10 dönümlük bir ormanlık alanı tehdit eden yangın akşam saatlerinde söndürüldü. Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi Onikişubat'ta piknik ateşi nedeniyle çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiinde çıkan ve 50 hektarlık karaçam ormanını etkileyen yangını söndürme çalışmalarına başlandı. Kocaeli Gebze'de çıkan orman yangınında ise 30 hektarlık alan zarar gördü, bazı fabrikalarda hasar oluştu. Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da cumartesi gecesi çıkan yangın 15.5 saatte kontrol altına alındı. 100 hektarlık alanda etkili olan yangında bazı köylüler arazilerdeki mahsullerini ve hayvanlarını kaybetti.