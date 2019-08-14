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Bakan Albayrak'tan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. " dedi.

Giriş Tarihi: 14.8.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 11:33
Bakan Albayrak'tan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

AK PARTİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNA ADANMIŞLIĞIN ADIDIR

Bakan Albayrak, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara..." dedi.

Bakan Albayrak'tan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

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Bakan Albayrak'tan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj
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