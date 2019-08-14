Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

AK PARTİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNA ADANMIŞLIĞIN ADIDIR

Bakan Albayrak, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara..." dedi.

AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir.

Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara... #YaşımızHep18 pic.twitter.com/HOaLefT4UB — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2019

Bakan Albayrak'tan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj