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çalışması başladı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği hatırlatılırken Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı ifade edilen açıklamada "Müşterek Harekât Merkezi'nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülüyor" denildi.
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Müşterek Harekât Merkezi çalışması başladı
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