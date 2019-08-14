Polis memuru 1 yıl sonra şehit sayıldı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018'de Akhisar'daki programı için Şehzadeler ilçesinden takviye olarak gidip, görev alan, evli ve 2 çocuk babası polis Turan Sütçü, aynı gece Şehit Öztürk Polis Merkezi'ndeki görevine devam etti. Ertesi gün saat 02.00'de kalp krizi geçiren Sütçü ameliyat oldu. 17 gün yoğun bakımda kalan Sütçü kurtarılamadı. İlknur Sütçü (40), eşi Turan Sütçü'nün şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi Sütçü'nün, 17 Haziran 2019 itibarıyla şehit sayılmasına karar verildi. Mahkeme gerekçesinde, Sütçü'nün ölümünde görevli olduğu Cumhurbaşkanının Akhisar programı sebebiyle yorgun düştüğü halde gece geç saatlere kadar çalışmaya devam ettirilmesinin etkili olduğu belirtildi. İlknur Sütçü, "Hukuka ve devletimize inancımızı kaybetmemiştik. Çok acı bir gurur; ama bir ömür taşımaya değer bir gurur" dedi.