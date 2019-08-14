Yardımda sınır tanımadılar

BUGÜN NELER OLDU

Kurbanın sırrı paylaşmakta çağrısıyla 8 yıldan beri faaliyetlerini sürdüren Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da da kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bir gün gecikmeli olarak bayramı karşılayan Zanzibarlılar, derneğin dağıttığı kurbanlıklarla mutlu oldu. Zanzibar adasındaki köylerin yanısıra kestikleri kurbanı teknelerle yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Tumbatu Adası'na da ulaştıran dernek gönüllüleri hoş bir sürprizle karşılaştı. Yerli halk, gönüllüleri geleneksel çalgıları eşliğinde dans ederek karşıladı. Dernek gönüllüleri, şarkılar eşliğinde adada bulunan evleri tek tek gezerek ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Zanzibarlılar için gönderilen kurbanları yerine ulaştıran gönüllüler, ada sakinlerine Türk halkının selam ve muhabbetlerini de iletti. Yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı adada yardımları dağıtan dernek, birçok köye kurban eti ulaştırarak, çocuklara da hediyeler dağıttı. Gönüllü Adem Varıcı, Zanzibar'da kestikleri toplam bin 500 hisse kurbanı, zor şartlar altında yaşayan Zanzibarlılara ulaştırdıklarını söyledi.Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dernek olarak bu yıl Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 4 kıtadaki 30 ülkede kurban kestiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Derneğimiz başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 15 bin hisseyi 500 binden fazla kişiye ulaştıracak. Gönüllülerimiz cami, su kuyusu, yetimhane, okul, sağlık hizmetleri gibi birçok proje ile de kendilerini umut ile bekleyen kardeşlerinin yüzünü güldürüyor."