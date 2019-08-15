13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mardin’de yakalandı

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir şahsın yapılan GBT sorgulamasında 2016 karar tarihli bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl, 2018 karar tarihli bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, 2018 karar tarihli bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şanlıurfa Akçakale Açık Cezaevi'nden firari olarak arandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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