CHP’li başkandan esnafa bayram zulmü

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Karabük'ünSafranbolu ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse tarihi çarşı bölgesindeki esnaflara bayramda dükkanlarının önünde gelen konuklara lokum ikram edilip satılması ile kahvehane gibi yerlerde elektrik aksamı ile çalışan aletlerle canlı müzik yapılmasını yasak getirdi. Bazı esnaflara da idari para cezası kesti. Bayram süresince gelen yerli turistler ise otopark olmadığı için araçlarını sokak aralarına park edince tıkanan trafik ise araç sahipleri arasında tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Esnaflar "Biz, yıllardır gelen konuklarımıza lokum ikram edip, beğenirlerse satıyoruz. Belediye lokum ikram edilmeyeceğini ve bu yöntemle satış yapılmayacağını bildirdi. Satış yapanlara ise zabıta 250 TL den aşağı olmayan cezalar kesti. Zaten turizm sezonu bitmek üzere. Üç beş kuruş para kazanalım derken önümüzü kestiler. Hani bunlar emekten, halktan yanaydı" dedi. Akşamları canlı müzik yapan esnaflar ise "Müziğin sesi yasal sınırı aşarsa ceza uygulanır. Tamamen yasak getirmek ne demek" diyerek tepki gösterdi. Belediye Başkanı Elif Köse kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yapması ile gündeme gelmiş ve CHP genel merkezinin aldığı karar doğrultusunda, kardeşini görevden alacağını duyurmasına rağmen uygulamaya geçirmemesi dikkat çekti.