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Son Dakika | Sigara vergisi arttı! İşte 15 Ağustos güncel ...

Son sigara zammından sonra sigara fiyatlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya yükseldi. Tüm bu gelişmelerden sonra vatandaşlar 15 Ağustos güncel ne kadar oldu? sorularının cevaplarını merak ediyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde son detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 09:57
Son Dakika | Sigara vergisi arttı! İşte 15 Ağustos güncel sigara fiyatları...

Yeni ve güncel hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor! "Enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı 0.2895 liradan 0.3899 liraya yükseldi. Hem sosyal medyada hem de sokakta vatandaşlar sigaraya zam geldi mi? sorusunun cevabını araştırıyor. 15 Ağustos hakkındaki son detayları, anlık gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI -15 AĞUSTOS 2019-

KENT 15.00 TL

KENT D-RANGE 15.00 TL

KENT SWITCH 16.00 TL

KENT N-RANGE 18.00 TL

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Son Dakika | Sigara vergisi arttı! İşte 15 Ağustos güncel sigara fiyatları...
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