Son Dakika | Sigara vergisi arttı! İşte 15 Ağustos güncel sigara fiyatları...

Yeni ve güncel sigara fiyatları hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor! "Enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı 0.2895 liradan 0.3899 liraya yükseldi. Hem sosyal medyada hem de sokakta vatandaşlar sigaraya zam geldi mi? sorusunun cevabını araştırıyor. 15 Ağustos güncel sigara fiyatları hakkındaki son detayları, anlık gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI -15 AĞUSTOS 2019-

KENT 15.00 TL

KENT D-RANGE 15.00 TL

KENT SWITCH 16.00 TL

KENT N-RANGE 18.00 TL