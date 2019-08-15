Terör örgütlerine karşı mücadele etmeliyiz

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İslam ülkeleri hac organizasyonu başkanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın daveti üzerine Mekke'deki bayramlaşma programında bir araya geldi. Programda konuşan Erbaş, "Bizler, bir vücudun azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlı ve bir tarağın dişleri gibi yan yana olmalıyız. İslam ümmeti olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkânlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde coğrafyamızdaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir. İnancımızın en mukaddes değerler ve kavramlarını istismar eden, İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam'a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle, birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi. AA