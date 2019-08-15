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'da terör operasyonu: 8 gözaltı

'da, terör örgütü 'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 09:48
Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.

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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
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