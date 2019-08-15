Yeni Hasankeyf’e yarım milyarlık yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi. Yeniden yerleşim için bugüne kadar yarım milyar liralık ödenek aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini belirterek, "Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını sürdürecek" dedi. Pakdemirli, "Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı. Tamamlanan 710 konut hak sahiplerine teslim edildi. 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık. Alana başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser taşınarak, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. bugüne kadar yaklaşık 500 milyon liralık yeniden yerleşim ödeneği TOKİ Başkanlığı'na aktarıldı" diye konuştu. ANKARA