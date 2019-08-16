4 ilde terör operasyonu: 53 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Bölücüterör örgütünün kuruluş yıldönümü bahanesiyle gerçekleştirebileceği olası eylemlerin önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak'taki operasyonda, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 21 PKK'lı yakalandı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların, daha önceki kentte gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan şahıslar olduğu ifade edildi.Mardin'de de PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.Diğer taraftan Van'da gerçekleştirilen operasyonda 8, İzmir'de ise 13 şüpheli yakalandı.