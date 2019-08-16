Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

uyruklu 180 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 14:52
Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN