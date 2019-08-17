Harekât merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şanlıurfa'da denetlemelerde bulundu. Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, brifing aldı. Gelişmelerin haritalar üzerinde ele alındığı, eş zamanlı İHA görüntüleri ile gelişmelerin masaya yatırıldığı 3 saatlik kritik toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin ABD ile koordineli yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, özetle şunları kaydetti:Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Yakından takip ediyoruz.Birleşik Müşterek Harekât Merkezi, tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.Hava sahasının kontrolü konusunda ABD'li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmeleri sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık.Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yoktur. Bunun bir an önce bitmesini, sonlanmasını bekliyoruz.Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız.Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.'Hudut namustur' diyoruz ve hudut güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlarımız huduttaki görevlerini aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ediyorlar.ABD'lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var. AA