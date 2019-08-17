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İlk hac kafilesi yurda döndü

HAC ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılar yurda dönerken, Havalimanı'nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 16:03
İlk hac kafilesi yurda döndü

Suudi Arabistan'da hac vazifelerini yerine getiren 80 bin Türk hacıdan ilk grup bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cidde'den İstanbul'a geldi. Hacılar, yolcu karşılama bölümünde aileleriyle karşıladı. Hacılar yakınlarıyla hasret giderirken, bazı hacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.


ALLAH BİZLERE NASİP ETTİ

Hac ibadetini yerine getirerek yurda dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Demir, "İnanın ki şu an bambaşka duygular içerisindeyim. Şu an çok heyecanlıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz 42 gün kaldık ve doya doya yaşadık. 8 sene bekledikten sonra hacca gitmeye hak kazandım" diye konuştu. 11 yıl sonra hacca gitmeye hak kazandığını ifade den Selvinaz Yıldız ise, "Çok mutlu ve sevinçliyiz. Allah bize nasip etti oraları gördük geldik" dedi.

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İlk hac kafilesi yurda döndü
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