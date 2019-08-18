Avcılar’da ölen 246 kişi unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

17 ağustos'tadepremin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi düzenlenen törenle anıldı. Ölenlerin yakınları ile vatandaşlar depremin olduğu saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı'na karanfiller bıraktı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'inci yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Avcılar Belediyesi Başkan vekili, Avcılar Kent Konseyi yetkilileri, Magame Arama Kurtarma ekibi ile Avcılar'da oturan vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar saat 03.02'de Marmara Caddesi'nde toplanarak depremde hayatını kaybeden 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.