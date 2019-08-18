Deprem şehitlerini su altında andılar

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DeğırmendereSualtı Topluluğu'nca (DESSAT) fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirildi. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, depremde yaşamını yitirenleri andı. DESSAT lideri Murat Kulakaç, "Burada dalan arkadaşlarımız mutlaka etkileniyorlar ama depremin 20. yılı olması nedeniyle sudan çıkan arkadaşlarımızın hüznünü net bir şekilde gördük, çok duygusal anlar yaşadılar. Bunlar üzücü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlatan olaylar" dedi.