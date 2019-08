İzleri silindi ama acılar hep taze

17 Ağustos depreminin 20'nci yılında, önceki akşam Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Kavaklı Marina'daki törene deprem döneminde ülkemize yardımda bulunan ülkelerden Japonya, Azerbaycan, Macaristan, Kuveyt, Hindistan ve Hollanda'nın konsolos ve büyükelçileri katıldı. Büyükelçi ve konsoloslara şilt verilen törende Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu. Gölcük Belediye Başkan Ali Yıldırım Sezer "Depremde kaybettiklerimizi rahmet ve hüzünle anıyoruz. Bugün 170 bine yaklaşan nüfusu, yeni ve modern binalarıyla depremin izlerini silmiş bir Gölcük var. Gölcük küllerinden yeniden doğmuştur. Geçmişten ders çıkararak, geleceğe umutla bakıyoruz" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Eşimde bende akademisyeniz fakat depremde nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Sadece ayakta bekledik. Depremde nasıl davranmamız gerektiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. En önemlisi de güçlü binalar yapmak zorundayız" diye konuştu. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker "1999'dan önce yapılan tüm binaların riskli olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümde yapılan en büyük hata, çabuk unutuyor olmamızdır. Daha fazla daire yapmak için, rant sağlamak uğruna can kayıpları göz ardı edilebiliyor" derken, AK Parti Milletvekili Emine Zeybek ise "O gün yaşanan acıları kıyamet olarak adlandırırdık. Unutmadık ve unutturmayacağız" diye konuştu.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Saat 03.02'de ise büyük yıkımın yaşandığı Kavaklı'daki Anıtpark'ta bulunan deprem şehitleri anıtında tören düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve duaların yapıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Depremde 4 gün enkaz altına kalan Suna Karakaya, "Enkaz altında 4 gün kaldım.Babamla göçük altında yüzüğümü alüminyuma vurarak haberleşiyordum. Annemi, kardeşimi ve amcamın oğlunu kaybettim.20 yıl geçti ama dün gibi aklımızda" dedi.



CEHENNEMİN BİR PARÇASINI YAŞADIK

Kocaeli'nde 17 Ağustos Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ise dün gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Bu sırada vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Depremde oğlunu ve torununu kaybeden Yılmaz Tunçel (80), "Bugünlerin gelmesini hiç istemiyorum. Çok büyük acılar yaşadık. Unutulmuyor. Her zaman eşimle mezarlığa geliyoruz. Dua ediyoruz. Her gün ölüyor, her gün diriliyoruz" dedi. Tunçel'in eşi Türkan Tunçel de "Kaldığımız binada 14 kişi öldü, iki kişi kurtuldu, biri de benim. 20 yıl önce cehennemin bir parçasını yaşadık" dedi.