Yalova’da hüzünlü anma

Yalova'da? Mahalle Afet Gönüllüleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu törende saatler 03.02'yi gösterdiğinde Soylu, protokol mensupları ve vatandaşlar birlikte dua etti. Ardından şehitlerin adlarının yer aldığı mermer bloklara karanfil bıraktı. Soylu, "Kimin nereye koşuşturduğu belli olmayan kıyamet günü gibiydi. Ceset torbasının olmadığı bir Türkiye'ydi. Cumhurbaşkanımızın depremden 3 yıl sonra başbakan olması Türkiye için fırsattı. Bu yılı Afetlere Hazırlık Yılı ilan ettik. Yapmamız gereken çok işimiz var" dedi.

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