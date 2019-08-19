32 bin okuldan sıfır atık için adım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi okullarda da giderek yaygınlaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği bilgiye göre 32 bin okul sıfır atık projesinde yer almak üzere ilk adımı attı. Bakan Selçuk, 81 ilde öğrenci, öğretmen ve velilere sıfır atık konusunda eğitim verildiğini kaydetti. Entegre Çevre Bilgi Sistemi Modülü kullanımının yeni olması nedeniyle okullardaki geri dönüşüm noktası sayısının takibinin henüz yapılamadığını ifade eden Selçuk, sıfır atık projesinde yer almak üzere 32 bin okulun başvuru yaptığını söyledi. Bakan Selçuk, bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan düzenleme ile okul ve bakanlığa bağlı kurumlarda kumbara sayıları, atık miktarları ve atık türlerinin detaylı görülebilmesi, takip yapılabilmesi için de Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde yetkilendirme yapılması konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi. Selçuk ambalaj atığı üreticilerinin atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak diğer atıklardan ayrı bitirmek ve belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlü olduğunu hatırlatarak okulların ambalaj atıkları ile ilgili herhangi bir gelir elde etmesinin mümkün olmadığını da söyledi.