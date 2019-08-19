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'da terör operasyonu! 17 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:02
Adana'da terör operasyonu! 17 şüpheli gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 23 şüphelinin adresini tespit etti.

Kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda döküman ile dijital malzeme ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da terör operasyonu! 17 şüpheli gözaltında
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