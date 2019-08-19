İstiklal’in sesi daha güzel duyulacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, SABAH'a konuştu: Atatürk Kültür Merkezi(AKM) yaklaşık bir yıl sonra açılıyor.

Taksim Camisi'nde yeni yılda ilk namazı kılacağız.

İstiklal Caddesi'nde müzik durakları ile ses kirliliği sona erecek. Taksim, dünyanın en güzel meydanlarından biri olacak. İşte özetle söyledikleri:



(Beyoğlu denince akla Taksim, İstiklal ve Cihangir geliyor. Kasımpaşa'ya, Sütlüce'ye, Okmeydanı'na haksızlık değil mi?

Cumhurbaşkanımız İstanbul'u anlatırken Türkiye'nin özeti diyor. Bu özeti Beyoğlu'nda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kasımpaşa ve Tophane ayrı bir kültür. Haliç kıyıları bambaşka bir renklilik. Dolapdere, Hasköy, Sütlüce'de birbirinden farklı bir güzellik... Biz her semti aynı şevkle kucaklıyoruz.



AKM'de son durum nedir?

Temeli atıldığında 20 aylık bir süre belirlenmişti. Bunun 7 ayı geride kaldı. Bir yıl gibi bir sürede sineması, tiyatrosu, opera salonu ve gençlik merkezleri ile İstanbulluların hizmetine girecek.













Peki, Taksim bitti, İstiklal bozuldu' eleştirilerine ne diyeceksiniz?

Birlikte Taksim'den başladık, İstiklal Caddesi üzerinden Beyoğlu Belediyesi'ne kadar yürüdük.

Gördüğünüz gibi hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık.

Bu propagandayı yapanlar sadece Beyoğlu'na değil tüm Türkiye'ye iyilik yapmamış oluyorlar.

Bazı üzücü terör olayları yaşandı ve bundan en fazla Taksim ve İstiklal etkilendi. O günlerin artık geride kaldığını düşünüyoruz. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birisi Taksim'de açılacak.

Karşısında bütün görkemi ve konferans salonları, sergi salonları ile birlikte Taksim Camisi açılacak.

Ortada yeni düzenlemesi ile Taksim Meydanı.

2020 yılı itibariyle Taksim dünyanın en güzel meydanlarından biri olacak.





Taksim Camisi ne zaman hizmete girecek?

2020'nin ilk aylarında açılışını yapacağız.

Bütün medeniyetlerin var olması adına Taksim Camisi büyük bir eksiklikti. Sadece bir camii değil kültür sanat faaliyetleri, atölyeler, sergi salonları ile gençliğin bir buluşma noktası olacak. Taksim'in doğusu ve batısında bir kültür sanat aksı oluşmuş olacak.



İstiklal'de kültür sanat adına neler göreceğiz?

İstiklal'in daha da güzelleşmesi için projelerimiz var. Bunlardan biri de müzik konusundaki o karmaşanın önüne geçilmesi... Tüm müziklerin ahenkli bir şekilde oluşacağı müzik durakları oluşturacağız. İşinin ehli sanatçılarımız bu duraklarda çeşitli enstrümanları ile sanatını icra etme imkânı bulacak.

Bunun dışında dünyada kuleleri olan şehirler var.

Bizde Galata Kulesi var ve dünyada bu yönü ile bilinen 12 şehir var. İçerisinde kuleler olan şehir-

lerle irtibata geçip "kule kardeşliği" projesi üzerinde çalışıyoruz.

Beyoğlu Belediyesi'nin Haliç'e bakan tarafında bir doğal mozaik sergisi oluşturacağız.



(Haliç kıyıları) Galataport ve Tershane İstanbul projemiz var. Bu dünya çapında projelerde 15 bin gencimize iş imkânı sağlayacağız.





BEYOĞLU CUMHURBAŞKANIMIZIN EMANETİ

Cumhurbaşkanı'nın uzun yıllar yaşadığı bir semtin belediye başkanı olmak nasıl bir sorumluluk?

Sayın Cumhurbaşkanımız Beyoğlu'nda siyasete başlıyor.

AK Parti'nin doğum yeri burası. Beyoğlu Cumhurbaşkanımızın bize yüklediği bir emanet.

Bizim için büyük bir şeref ve onur.



'MALAZGİRT'TE AHİDLEŞECEĞİZ'

(Malazgirt) Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Okçular Vakfı Başkanı olarak Malazgirt'i unutturmamayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Geleneksel Okçuluk yarışmaları fikri ile başladı bu proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacağını belirtmişti.

Biz de programının çerçevesini Malazgirt Zaferi'nin şanına yakışır şekilde yeniden planladık. Ahlat bir Türk şehri.

Etkinliklerimiz burada gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçılarımız etkinliklere katkıda bulunacak.

Her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Türk milleti olarak ahidleşeceğiz.