Japonya, FETÖ konusunda beklentilerimizi karşılamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninTokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz işbirliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz. Tahminen 3 özel okulları var. Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz." dedi. Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarıyla arzu ettikleri işbirliği beklentilerinin karşılanmadığını belirten Mercan, iki ülke arasındaki tarihi derinliğin ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağlama dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Yoksa anlamını kaybeder, yeni nesiller de bu tarihi ayrıntıları sadece güzel bir anı olarak hatırlar" diye konuştu. Mercan, iki ülke ilişkileri açısından bugünün ve geleceğin harmanlanarak planlanmasının öneminin altını çizerek "Türkiye ile Japonya birbirini tamamlayıcı unsurlar. Türkiye'nin dinamizmi, cevvaliyeti, Japonların da sakin kararlılığı ve çalışkanlığı, teknoloji birikimi. İki ülke arasında siyasi bir sorun ve ön yargı da yok. İki ülke her alanda partner olabilir" ifadesini kullandı.