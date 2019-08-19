Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > O siteler geçici olarak erişime kapatıldı

O siteler geçici olarak erişime kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi 'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Büyükşehir Belediyesi HDP'li 'ün terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınmalarının ardından belediyelerin internet siteleri geçici olarak erişime kapandı.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:26
O siteler geçici olarak erişime kapatıldı

Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerin internet sitelerine giriş yapanlara, sayfanın bakım aşamasında olduğu, en kısa sürede yayın hayatına başlayacağı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O siteler geçici olarak erişime kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN