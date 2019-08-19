O siteler geçici olarak erişime kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınmalarının ardından belediyelerin internet siteleri geçici olarak erişime kapandı.
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:22Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:26
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerin internet sitelerine giriş yapanlara, sayfanın bakım aşamasında olduğu, en kısa sürede yayın hayatına başlayacağı bildirildi.