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Bahçeli'den tebrik

Genel Başkanı 'nin İçişleri Bakanı 'yu arayarak, , ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:21
Bahçeli'den tebrik

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.

Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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Bahçeli'den tebrik
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