Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD açıkladı... İşte son depremler

Son dakika haberleri arasında yer alan Ankara depremi yurtta paniğe yol açtı. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşandı mı araştırılmaya başlandı. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkündür. Kandilli Rasathanesi Ankara'da yaşanan korkunç depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Haberimizin devamında Ankara depremi son dakika gelişmelerine erişebilirsiniz.

ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Ankara depremi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar korkutan depremin ardından artçı olup olmayacağından şüpheleniyor. Gelen bilgilere göre ise AFAD bu sabah saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ!

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Yer altındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.