Hani Asker gelemezdi Kato Marinos’a!

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'deki operasyonların Hakkâri merkez ile Şemdinli, Derecik, Çukurca sınır hattındaki Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca, Berçelan, Seyitli, İğdeli, Güzelhatun, Kaval, Çaltepe, Samura Geçidi, Şive ve Ceylanlı bölgelerinde Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün komutasında yürütülüyor. Adı geçen bu bölgelerde şu ana kadar 15 mağara ve kış üslenmesine hazırlık için kullanılması planlanan sığınak patlayıcı maddelerle yerle bir edildi. Bu harekâtın yürütüldüğü en kritik bölge ise Kavaklı ve Kato Marinos bölgeleri terör örgütü bu bölgeleri sözde "Kurtarılmış kızıl alanlar" ilan etmiş ve yıllarca "Askerin ayağı buralara basamaz" gibi kara propagandalar yürütüyordu. Efeler ve Fatihler Arif Çetin paşanın sevk ve idaresinde Kato Marinos'un zirvesindeki bütün sığınakları yerle bir etti.