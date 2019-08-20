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'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman , 'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimizdir" dedi.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:14
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Göç Değerlendime Toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler." ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenlerin büyük bir hata işlediklerini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görevden alınan belediye başkanları ile ilgili flaş açıklama!

"MİLLETİN HELAL OYLARINA LEKE SÜRMEKTEDİRLER"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin belediyeler üzerinden terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."

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HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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