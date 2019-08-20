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merkezli 8 ilde /PDY operasyonu

/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:31
Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale ve Ordu'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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