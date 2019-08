Terör dosyaları kabarık

BUGÜN NELER OLDU

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 6 terör suçlaması var. Belediyenin sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı. Hakkında terör soruşturması olan Cabbar Leygara'yı Kent A.Ş.'nin başına genel müdür yaptıVan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 7 terör soruşturması var. Cizre'de öldürülen teröristin cenazesine katıldı. Terör örgütü PKK'ya açık destek verdiHalka değil, terör örgütüne hizmette ısrar eden 3 HDP'li belediye başkanı da dün sabah görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 9 ayrı terör suçu soruşturması bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında 6 terör suçu soruşturması bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile hakkında 7 terör suçu soruşturması bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Üç ismin yerine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada anayasa ve kanunlarla verilen yetkilerin dışına çıkan kurum ve kişilerin keyfi, başka kişi veya grupların, terör örgütlerinin güdümünde veya yönlendirmesinde, milletin yararına değil, örgütlerin faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeye başladıkları belirtildi. Haklarındaki soruşturmalara rağmen HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının, devletin imkanlarını terör örgütü için seferber ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın terör örgütü bağlantıları da somut verilerle tek tek sıralandı. Buna göre, PKK ve uzantıları, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandı. Terör örgütüne katılımın son 30 yılın en alt seviyesine indiği ve yurt içindeki terörist sayısının 2 binden 600'lere gerilediği belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütü ve onun siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart seçimlerini kendileri açısından fırsat olarak gördü."Cezaevindeyken sağlık sorunu nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ahmet Türk başta olmak üzere, haklarında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler, bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterildi" denilen açıklamada üç ismin de terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalar yaptıkları, belediyenin imkanlarını örgüte yönlendirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi. İlk olarak eş başkanlık uygulamasını başlatan üç başkanın da terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski çalışanları hiçbir resmi sıfatları olmamasına rağmen çeşitli isimlendirmelerle belediyelerde çalıştırdığı, teröristlerin yakınlarına iş imkanı sağladığı, şehit yakınlarına mobbing uygulayıp, sürgün ettikleri veişten çıkardıkları belirtildi. Aralarında şehit yakınlarının bulunduğu 650 kişiyi işten attılar.İşçi ve memurların personel kimlik kartlarını değiştirdi. Yeni kimlik kartlarında daha önce sol üst köşede bulunan Türk bayrağı logosu kaldırıldı.Uzun yıllar cezaevinde kalmış eski PKK'lı hükümleri belediyeye aldı. Bu kişilerin, belediyenin yatırımlarından, personel alımlarına, hatta meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil oldukları, belediyeyi bir özerk yapıya dönüştürme çabası içerisinde bulundukları belirlendi.Terör örgütü PKK'nın sözde sağlık komitesi yapılanmasında yer alan Mızraklı, kenti yağmalayıp aylarca halka kâbus dolu günler yaşatan Sur'da, güvenlik güçleriyle çatışmaya girerek yaralanan 2 teröristi, genel cerrah olarak görev yaptığı özel bir hastanesinin araç, gereç, tıbbi ilaç ve malzeme gibi imkânlarını kullanarak bizzat tedavi etti. İtirafçı olan bu teröristler Mızraklı'yı fotoğrafından teşhis etti.Milli manevi geçmişi hatırlatan cadde, sokak veya parkların isimlerini terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan örgüt mensuplarının isimleriyle değiştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Meclisi'nin Kararı ve Diyarbakır Valiliğinin onayı ile "İyaz Bin Ganem" ismi verilen caddeye "terör örgütü PKK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan "İlhan Diken"in isminin verimek istedi.10 Ekim 2007'de bir polisin şehit edildiği, 2 polis ve 3 vatandaşın yaralandığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracına yönelik saldırının faillerinden terörist Zülküf Gezen'in Yeniköy mezarlığındaki sözde anma etkinliğinde ön saflarda yer aldı.Terör örgütünün 15 Ağustos 1984'te Eruh'ta bir askerin şehit edildiği, 6 asker ve 3 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan ilk silahlı terör eylemi için düzenlenen sözde anma etkinliğine katıldı. Kurban Bayramı arifesinde, teröristler Okan Emektar ve Abdullah Özgül'ün mezarlarını ziyaret etti.Terör suçundan işten çıkartılan 248 kişiyi tekrar işe alırken, kayyum döneminde işe alınan aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 246 işçiyi işten attı. İşçilere mobbing uyguladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramına katılmamak için 2 gün önceden kentten ayrıldı, belediyeyi temsilen de hiç kimsenin katılmasına izin vermedi.Belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırmak oldu.HDP'li olmayan 313 personeli ve şehit yakınlarını işten attı. Yerlerine ise terör bağlantılı kişileri işe aldı.Terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara'yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.ye genel müdür olarak atadı.2018'de Tunceli Nazımiye kırsalında etkisiz hale getirilen "Zagros Bahoz" kod adlı Ali Ete'nin kardeşi olan ve terör suçları nedeniyle kamudan ihraç edile, Enver Ete'yi sözde danışmanlığına getirerek belediyede çeşitli görevler verdi30 Ocak'ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşının söylendiği sırada salondaki tüm katılımcılarla saygı duruşunda bulundu.Başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşılarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan teröristlere destek için 6 Şubat'ta Artuklu'da düzenlenen basın açıklamasında en önde yer aldı.Cizre'de ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Mevlüde Bozkurt'un 4 Ağustos 2016'da Yeni Mahalle mezarlığında yapılan defin işlemlerine katıldı.9 Ekim 2015'te İpekyolu ilçesi Beşyol Dabbaoğlu Parkı'nda silahlı terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu pankartın açıldığı ve bölücü terör örgütü elebaşını övücü konuşmaların yapıldığı basın açıklamasında ön saflarda bulundu.Eylem hazırlığındaki 3 teröristi belediyeye ait araçla taşıyan ve operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Ahmet Demirağaç'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öldürülen terörist Arzu Bilmez'in ve Van merkezde polis noktasına bombalı araçla yapılan saldırının faillerinden terörist Nuhari Yacan'ın defin işlemlerinde yer aldı.Dıyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu dün görevi devraldı. Mızraklı'nın Diyarbakır halkını çok rahatsız edici bir dizi uygulamalar gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Halka hizmet için var olan, her türlü kaynağı millete hizmet için harcamak sorumluluğunda bulunan belediyenin kaynakları yeniden terör örgütü PKK'ya, uzantılarına ve iş birlikçilerine tahsis edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran anlayıştan ziyade biz herkesi kucaklayan olacağız. Diyarbakır'ın her kişisine ve köşesine, bu sorumluluk ve anlayışla hizmet götürmeye çalışacağız. Rabb'im bizi mahcup eylemesin. Bu sürede Diyarbakırlının emrinde olacağız."Mardin büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, belediyedeki makamında kendisini ziyarete gelenleri kabul etti. Burada açıklamalarda bulunan yaman şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönemde 'sizin için çalışıyoruz' diye göreve başlamıştık. Aynı yerden devam ediyoruz. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin teröre harcayacağı tek bir kuruşu dahi olmayacak. Çünkü vatandaşlarımızın vergisiyle bütçe oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesini tekrar kurumsal hale getireceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek." Yaman, bütün belediye çalışanlarının haklarının korunacağını, ancak terör örgütleriyle iltisaklı olanlar hakkında gerekli işlemlerin hemen başlatılacağını sözlerine ekledi. İşten çıkartılan şehit yakınlarının tekrar işe alınacağı öğrenildi.Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine göreve başlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, dün göreve başladı. Makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olmadığını fark etti. Hemen talimat vererek makama Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı. Bilmez, "Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkındaki terör kanunu kapsamındaki adli soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldı ve kendisine tebliğ edildi. Belediyemizin imkânları ve kaynaklarını tamamıyla Van halkının hizmetine sunarak, şeffaf bir yönetim oluşturup herkesi kucaklamaya çalışacağız. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi, işi Van halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti. Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi. ANKARA, Mandin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmalarına AK Parti ve MHP'li vekiller destek verdi.Belediye Başkanlığı makamı ancak halka hizmet için vardır. Teröre yardım ve yataklık makamı değildir. Ortada vahim bir tablo var. Bir eleştiri olacaksa "Neden bu adım atıldı?" diye değil, "Geç mi kalındı?" diye sorulabilir. İlk tepkinin HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP'den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk'ün partisi CHP'nin bugün HDP'nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasilerde seçim esastır; ama seçimin, kurumların, devletin özetle milletin güvenliğini yok edecek adıma izin vermemek ve teröre mesafe koymak da esastır.Hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem. Belediye başkanlarının terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmaları hukuken mümkün değildir. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in siyasi ortakları HDP'ye sahip çıkarak PKK yandaşlarına değil de; hükümete 'darbeci- faşist' demesi CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne sermiştir. PKK'ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır. Faşistdarbeci arıyorsa aynaya bakmalıdır. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması tam bir ihanet.HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları terör örgütüne destek, irtibat ve iltisakı nedeniyle görevlerinden alınınca CHP'nin sözcüleri, vekilleri, belediye başkanları, il başkanları kuyruğa girdiler. "Demokrasiye darbe" diyerek PKK terör örgütüne ve faaliyetlerine desteklerini bir kez daha gösterdiler. Bu demokrasiye değil teröre vurulan bir darbedir. CHP PKK'nın destekçisi HDP'nin eş partisidir."Demokrasi" bulutu altında teröre ve destekçilerine insan hakları, eşitlik, adalet dağıtma çabalarındaki garabetlere hatırlatma; hainin, bölücünün, teröristin bu ülkede değil demokratik hakkı, var olma hakkı dahi yoktur.Bu terörle mücadelenin gereğidir. Büyük bir kararlılıkla yürütülen terörle mücadelemiz hainlerin planlarını yerle bir etmeye devam ediyor. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da devam edecektir.CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal "Milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz" dedi. Sarıbal HDP'lilerle terör örgütü PKK arasındaki yakın ilişkiyi görmemezden gelerek "Görevden alınan belediye başkanları ile ilgili hiçbir hukuki dayanak yoktur" ifadesini kullandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel terör destekçilerinin görevden alınmasını "faşizm" olarak nitelendirirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "halkın iradesine darbe" olduğunu öne sürdü. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise "Yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" dedi. Muharrem İnce de görevden alınmaların hukuki dayanağı olmadığını iddia etti. 