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'den elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

Geçen yıl 'lı teröristleri "Arananlar" listesine koyan, ancak bu arada örgütün 'deki uzantılarına TIR'lar dolusu silah ve teçhizat veren , şimdi de yeni bir hamle yaptı. , terör örgütüne mensup bazı üst düzey yöneticilerin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 23:41
ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden Emir Muhammed Said Abdül-Rahman al-Mevla, Sami Jasim, Muhammed el Caburi, Mutaz Numan ve Necmi el Caburi'nin başına konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu teröristler hakkında bilgi vereceklere, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine elektronik posta veya telefon ile ulaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

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Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.

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GEÇEN YIL PKK'LILARI LİSTEYE ALMIŞTI

Bu arada PKK ve onun Suriye'deki temsilcileri ile işbirliğini sürdüren ABD, geçen yıl da benzer bir karar almıştı. Bir yandan Türkiye temaslarını sürdüren ABD'nin PKK/YPG/PYD terörö örgütüne destek verdiği biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri; 2018'de PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vermeyi kararlaştırmıştı.

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ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
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