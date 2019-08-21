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açıklarında 11 yakalandı

açıklarından lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 , Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:14

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar açıklarında, lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botu durdurdu. Bottaki 7'si Kongo, 2'si Nijerya, 1'i Togo ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 3'ü kadın olan göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Bodrum açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
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