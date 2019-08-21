O belediye başkanı Kandil’in kuryesi çıktı

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Mardin'inDargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat oluşturduğu olaylara ilişkin davada yargılanan DBP'li eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik ve 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezalarının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, belediye araçlarıyla ilçede çukur kazan, barikat kuran teröristlerle birlikte hareket eden sanıkların, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara da katıldıkları vurgulandı. Kararda, Dargeçit Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu belirtilerek, "Hendek ve barikat olaylarında 'Rezzan' kod adlı teröristle gizlice mesajlaşarak meydana gelen olaylar hakkında bilgiler aktardığı, hendek ve barikat olaylarında örgüt mensuplarına yardımda bulunduğu, kırsal alandaki örgüt mensuplarıyla birebir görüştüğü anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.