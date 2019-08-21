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Son dakika: 'da geri dönüşüm fabrikasında

’ın ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 23:48 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 23:50
Son dakika: Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerine takviye olarak Tekirdağ merkez ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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