‘Belediyelere kayyum atanıyor ilk tepki CHP’den geliyor’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çanakkale Çan İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Üç belediyeye 'teröre destek' gibi en ağır gerekçelerle kayyum atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor. Kızdığım bu. Gazi Mustafa Kemal'in partisi, 'milli egemenlik' diyen, 'halkçılık, milletçilik, devletçilik' diyen bir parti nasıl olur da eş başkanlık atayan, şehit yakınını kovan, Türk bayrağını kaldıran adamlara bu karar verilince 'hayır' der" değerlendirmesinde bulundu.