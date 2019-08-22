Erdoğan, Putin ve Trump ile Suriye’yi görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Kalın, özetle şöyle dedi:ABD ile güvenli bölgenin tesisi konusunda bir mutabakata varıldı. Bunun fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri, oyalama taktiklerini kabul etmemiz mümkün değil.Orman yangınlarının neden ortaya çıktığı, sebepleri, önlenmesiyle ilgili alınan tedbirler ve alınacak tedbirlerle ilgili bakanımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Özellikle yangın alanlarının imara açılması beklentisiyle geçmişte bu yangınların çıkartıldığını biliyoruz. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata kazandırılacaktır.Terör örgütüne destek, yardım veyatakçılık yapmak gibi suç kapsamına girenbir eylemin içinde olmayan hiçbir belediyebaşkanıyla ilgili bir tasarruf söz konusudeğil. TCK'nın verdiği yetkiler çerçevesindebu tasarruflarda bulunulmuştur. Bu kapsamındışında olan İstanbul, Ankara böyle birşey söz konusu olmadığına göre bu belediyebaşkanlarıyla ilgili böyle bir gündem yok.Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızınkeyfi olarak aldığı kararlar değildir.Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün içinde Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Yarın, bugün ya da cuma günü bu telefon görüşmesini gerçekleştireceğiz. Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz. Suriye'deki güvenli bölge ve diğer konularla ilgili istişare edecekleri konular var. Eylülün son haftasında BM Genel Kurulu'nda bir görüşmesi olma ihtimali var. Onun üzerinde çalışacağız. Sayın Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili bir zamanlama yapmaya çalışıyorlar, Beyaz Saray'ın bize söylediği bu. Şu an elimizde net bir tarih yok. Umarız yakında bu ziyaret gerçekleşir.Türk ve Amerikan askerleriyle Fırat'ın doğusunda ortak devriyeler yakın bir zamanda başlayacak. Derinlik ve kapsamla ilgili olarak müzakereler hala devam etmekle birlikte bizim zihnimizdeki çerçeve son derece net. Daha önce Sayın Trump'ın da ifade ettiği 20 mil, yaklaşık 30-32 kilometrelik bir alan. Biz belki bunun daha da ileri gitmesini de görebiliriz.Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 16 Eylül'de Ankara'da bir üçlü zirve gerçekleştireceğiz. Rusya Federasyonu, İran'ın da katılımıyla. Bu zirvede daha önce başlattığımız Astana toplantılarının devamı olarak Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşecek. Burada da bu konuyu özellikle İdlib mutabakatının uygulanmasını, Anayasa komisyonunun kurulmasını ve bundan sonraki siyasi sürecin nasıl işleyeceğine dair ana parametreleri etraflı bir şekilde ele alma imkanımız olacak."İdlib'deki 9. Gözlem noktasının kapatılması veya bir başka noktaya kaydırılması diye bir şey söz konusu değil. Tam tersine oranın güvenliğini arttırmak, etrafın asayişini sağlamak için tahkimatlarımız da devam ediyor. Buradan tekrar rejime ve ona destek veren Rusya'ya bu ihlalleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum. ANKARA