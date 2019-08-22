FETÖ bağı var ama ‘casusluk’ yok

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ANKARA 23. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ancak "Casusluk"tan beraat ettirilen MİT Başkanı Hakan Fidan'ın eski özel kalem müdürü İdris Karagöz'e ilişkin kararın gerekçesi tamamlandı. Tartışmalı kararın gerekçesinde, Karagöz'ün, "hangi nitelikteki gizli bilgileri, ne şekilde ve nereden temin ettiği hususunda delil elde edilemediği" belirtilerek, sanığın MİT mensubu olmasının "casusluk" suçunu işlediği anlamına gelmeyeceği iddia edildi. İddianamede tanıkların sanığın MİT'e girdikten sonra kimlik kartını götürüp elebaşı Gülen'e öptürdüğü yönündeki ifadeleri ve MİT kumpası gibi kritik dönemde, örgüt imamlarıyla irtibat kurduğuna dair somut delillere yer verilmesine karşın, sanığın "casusluktan" beraat etmesi ise kararın tartışılmasına neden oldu. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın 2010 Aralık ve 2011 Eylül arasında özel kalem müdürlüğünü yapan ve kritik görevlerde bulunan İdris Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilmişti. Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karagöz hakkında, "Darbeye teşebbüs, casusluk ve örgüt üyesi olmak" suçlarından dava açılmıştı.