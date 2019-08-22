Fransa’da Bakan Belediye Başkanı’nı görevden aldı

Fransa'nın en genç belediye başkanlarından Hesdin Belediye Başkanı Stephane Sieczkowski-Samier'in görevden alındığı öğrenildi.

Stephane Sieczkowski-Samier'in silah taşımak, kendi çıkarları adına sahte belge kullanmak ve bunu yapan kişilere destek olmak gibi illegal işler yaptığı ileri sürüldü.

Kamu malını zimmetine geçirdiği şeklinde de hakkında soruşturma yürütüldüğü ileri sürülen Stephane Sieczkowski-Samier'in Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından 21 Ağustos 2019 günü görevine son verildiği belirlendi.