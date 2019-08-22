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’da Bakan Belediye Başkanı’nı görevden aldı

Hesdin Belediye Başkanı Stephane Sieczkowski-Samier silah taşımak, kendi çıkarları adına kullanmak ve bunu yapan kişilere destek olmak gibi illegal işler yaptığı gerekçesiyle tarafından görevden alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 18:25
Fransa’da Bakan Belediye Başkanı’nı görevden aldı

Fransa'nın en genç belediye başkanlarından Hesdin Belediye Başkanı Stephane Sieczkowski-Samier'in görevden alındığı öğrenildi.

Stephane Sieczkowski-Samier'in silah taşımak, kendi çıkarları adına sahte belge kullanmak ve bunu yapan kişilere destek olmak gibi illegal işler yaptığı ileri sürüldü.

Kamu malını zimmetine geçirdiği şeklinde de hakkında soruşturma yürütüldüğü ileri sürülen Stephane Sieczkowski-Samier'in Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından 21 Ağustos 2019 günü görevine son verildiği belirlendi.

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Fransa’da Bakan Belediye Başkanı’nı görevden aldı
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