Sanki bir rüyadayız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın devreye girmesiyle üniversite hayalleri gerçek olan ikizler Sema ve Ayşe, bugün Külliye'ye konuk olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüşecek olan ikizler, Erdoğan çiftine üniversite hayalleri gerçekleştiği için teşekkür edecek. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Kırmankaya Köyü'nde yaşayan Siyam ikizleri, üniversite yerleştirmelerinin gerçekleşmesinin ardından gazetemize teşekkür ederek, "18 yıllık emek karşılık buldu, okul hayalimiz gerçek oldu. Bizim ailecek tek bir isteğimiz var, başkan ve eşini evimizde ağırlamak, bize yaptıkları büyüklüğe karşılık soframızı açmak" dedi. İkizler Sema ve Ayşe Tanrıkulu (18), devletin zirvesi ile buluşmadan önceki hislerini SABAH'a şu sözlerle anlattı:Son bir ay içinde olağanüstü şeyler yaşadık. Okul hayalimiz bitti, yolun sonu derken bir telefon geldi ve Emine Hanım'ın desteği ile üniversite eğitimimiz için kayıt imkanı verileceği söylendi. Ardından istediğimiz üniversitenin istediğimiz bölümüne kayıt yaptırdık. 18 yıl bize emek veren anne ve babamızın emekleri, bizim gece-gündüz gayretlerimiz karşılıksız kalmadı. Hayata tutunma aracımız olan okul sorunumuz çözülünce sıra bu hayatta kalan son isteğimize geldi; Türkiye ve dünyanın hayran olduğu lider Tayyip Erdoğan ve eşi ile tanışmak. İşte birkaç gün önce o telefon yeniden çaldı ve son hayal de gerçek oluyor.Devletimiz bize inandı, Emine Hanım iki hayatı çekip zirveye çıkardı. Bize düşen bu ülkenin yüz akı olmak, Cumhurbaşkanı, eşi ve bize destek veren herkese teşekkürümüz o okulu dereceyle bitirerek olacak. Doğdukları günden itibaren yaşam sevinci ile okulu hiç terketmeyen kardeşler, ilkokul, ortaokul ve liseyi (yanda), kendi imkanlarıyla tamamladı. Üniversite sınavında, barajı aşamadıkları için bir programa yerleşemeyen ikizlerin, Erdoğan'ın devreye girmesiyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim göreceği öğrenildi.